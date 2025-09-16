Lkw fährt rückwärts im Kreisverkehr

Ein Lkw-Fahrer verpasst die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Lappersdorf und hat eine folgenschwere Idee.

Am frühen Montagmorgen kam es im Kreisverkehr in Lappersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer fuhr rückwärts, nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte und stieß mit einem Pkw zusammen. Dabei zerbrach die Scheibe des Wagens und der Beifahrer erlitt leichte Augenverletzungen durch Glassplitter. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.