LKW-Fahrer verursacht schweren Unfall auf der A93

Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer prallte am Montagvormittag ungebremst in die Absperrtafel einer eintägigen Baustelle auf der Autobahn 93 bei Luhe-Wildenau und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Führerhaus. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik – Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben keine.

Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer aus bislang unklarer Ursache die frühzeitig aufgestellten Warnschilder. Sein Lkw krachte in einen am rechten Fahrstreifen abgestellten Wagen der Autobahnmeisterei; dessen Insasse erlitt leichte Verletzungen. Ob dieser im Anschluss stationär behandelt wurde, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 220 000 Euro. In Fahrtrichtung Hochfranken blieb die A93 mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr rollte erst am späten Mittag wieder.