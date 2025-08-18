Lkw kippt um – A3 in beide Richtungen voll gesperrt

Ein Sattelzug gerät auf der A3 Richtung Regensburg ins Schlingern und kippt um. Weil der Unfall in einem Baustellenbereich passiert, ist die A3 zunächst in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Bei einem Unfall mit einem umgekippten Lkw auf der Autobahn 3 im Landkreis Erlangen sind mehrere Fahrzeuge beschädigt und ein Mensch verletzt worden. Die A3 sei für die Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher.

Ein DHL-Sattelzug kam demnach auf der A3 Richtung Regensburg ins Schlingern und kippte um. Das Fahrzeug beschädigte laut Polizeisprecher zwei Autos und einen weiteren Lkw. In einem der Autos wurde ein Mensch leicht verletzt, so der Sprecher. Ein paar Pakete aus dem Fahrzeug lagen demnach auf der Straße. Der Unfall ereignete sich dem Sprecher zufolge in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Erlangen-Frauenaurach. Eine Baustellentrennung sei verschoben worden und deshalb in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Verkehr wird laut Sprecher in Höchstadt-Ost und Kreuz Fürth-Erlangen ausgeleitet. Die Aufräumarbeiten sollen demnach bis zum Nachmittag dauern. (dpa/lby)