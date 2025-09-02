Lkw kracht in Wohnhaus in Südhessen – Elfjähriger verletzt

Ein Lkw kracht in ein Wohnhaus und kippt um. Aus noch unklarem Grund war ein Kind in dem Laster mitgefahren – es wird verletzt. Die Polizei ermittelt.

© Foto: Rene Priebe/dpa
Im südhessischen Mörlenbach ist ein Lkw in eine Hauswand gekracht und umgekippt. Bei dem Unfall sei auch ein Elfjähriger verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei mit seinem 37 Jahre alten Vater in dem Lkw gefahren. Beide hätten sich nach dem Unfall selbstständig aus der Fahrerkabine befreien können. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hausbewohner seien nicht verletzt worden, das Haus sei unbewohnt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Teile der Hauswand seien eingestürzt, das Haus sei einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk habe das Haus abgestützt.

Zwei Kräne für Bergung des Lkw nötig

Die Straße wurde für die Einsatzarbeiten über mehrere Stunden hinweg gesperrt. Seit dem Mittag sei sie wieder für den Verkehr freigegeben. Für die Bergung des Lastwagens seien zwei Kräne benötigt worden, so die Polizei. Wie hoch der entstandene Sachschaden sei, lasse sich bisher nicht genau beziffern. Die Polizei rechnet jedoch mit mehreren Zehntausend Euro.

Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Auch, warum der elfjährige Junge in dem Lkw mitgefahren war, wird noch ermittelt. (dpa)

