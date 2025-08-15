LKW mit 20 Tonnen zuviel Ladung aus dem Verkehr gezogen

Mit 20 Tonnen zuviel Ladung ist am Donnerstag ein Holzlaster aus dem Erzgebirge auf der A93 bei Thiersheim gestoppt worden. Den Beamten war der Transporter aufgefallen, weil sich der Auflieger bereits leicht durchbog und die Reifen wulstig zusammengepresst waren.

Deswegen sollte der LKW gewogen werden. Die Polizisten mussten bei der ersten Waage jedoch feststellen, dass die Kapazität von 50 Tonnen ausgereizt war. Das Display zeigte “Overload”. Auf einer anderen Waage brachte es der Laster, nach Abzug der Toleranz, auf fast 20 Tonnen zuviel Gewicht. Es musste anschließend soviel Holz abgeladen werden, bis das zulässige Höchstgewicht von 40 Tonnen erreicht war. Dem 22-jährigen LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.