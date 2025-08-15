LKW mit 20 Tonnen zuviel Ladung aus dem Verkehr gezogen

Franken

Mit 20 Tonnen zuviel Ladung ist am Donnerstag ein Holzlaster aus dem Erzgebirge auf der A93 bei Thiersheim gestoppt worden. Den Beamten war der Transporter aufgefallen, weil sich der Auflieger bereits leicht durchbog und die Reifen wulstig zusammengepresst waren.

Deswegen sollte der LKW gewogen werden. Die Polizisten mussten bei der ersten Waage jedoch feststellen, dass die Kapazität von 50 Tonnen ausgereizt war. Das Display zeigte “Overload”. Auf einer anderen Waage brachte es der Laster, nach Abzug der Toleranz, auf fast 20 Tonnen zuviel Gewicht. Es musste anschließend soviel Holz abgeladen werden, bis das zulässige Höchstgewicht von 40 Tonnen erreicht war. Dem 22-jährigen LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

THEMEN: 20 Tonnen, A93, Lastwagen, Thiersheim, Waage, zuviel Gewicht

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa
 26.07. 07:04 Mit Promille von der Fahrbahn Seinen Führerschein los ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland wegen einer …
Philipp von Ditfurth/dpa
 21.07. 17:21 Lastwagenfahrer übersieht Baustelle und wird eingeklemmt Auf der A93 wird ein Fahrstreifen für eine eintägige Baustelle abgesperrt. Ein …
Julian Stratenschulte/dpa
 15.07. 05:55 Lastwagen verliert Öl – fünf Autos krachen ineinander Ein Lastwagen verliert auf einer Bundesstraße über mehrere Kilometer …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 22.05. 10:39 Zu schnell gefahren bei Regen Seine Geschwindigkeit wird einem Autofahrer zum Verhängnis. Er verliert die …
Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
 17.03. 08:54 A93: Autofahrer war 70km/h zu schnell Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A93 bei Trogen im Kreis Hof wurden …
Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
 18.01. 08:13 Auch nachts kann geblitzt werden… Verkehrspolizisten haben in der Nacht auf Freitag eine Blitzaktion auf der A93 …