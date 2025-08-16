Lkw schiebt Auto gegen Leitplanke und fährt weiter

Auf der A6 hat ein Lastwagenfahrer ein Auto mit seinem Sattelschlepper gegen eine Leitplanke gedrückt und ist dann einfach weitergefahren, ohne den Insassen zu helfen.

Der Lkw-Fahrer sei am Freitag bei Vohenstrauß von der rechten auf die linke Spur gewechselt und habe dabei den Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Die Autoinsassen erlitten leichte Verletzungen, konnten aber selbst aus dem Fahrzeug aussteigen und sich hinter der Leitplanke vor dem Verkehr in Sicherheit bringen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem Lkw-Fahrer blieb zunächst erfolglos. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 20.000 Euro gechätzt. (dpa/lby)