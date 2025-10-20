Louvre öffnet nach Einbruch wieder für Besucher

Nach dem Einbruch und dem Diebstahl wertvoller Schmuckstücke öffnet der Louvre wieder. Einige Räume bleiben jedoch vorerst geschlossen, während die Polizei weiter nach den Tätern sucht.

© Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Das weltberühmte Pariser Museum Louvre öffnet nach dem spektakulären Einbruch wieder für Besucher. Allerdings könne die Eröffnung sich verzögern und einige Räume blieben ausnahmsweise geschlossen, teilte der Louvre mit. Nach dem Kunstraub am Sonntagmorgen war das Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen worden. Dies sollte unter anderem die Ermittlungen der Polizei in dem riesigen Museum erleichtern.

Die Staatsanwaltschaft spricht von vier Tätern. Die Fahndung nach ihnen und ihrer Beute läuft weiter auf Hochtouren. Die Maskierten hatten den Angaben nach am Sonntagmorgen einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw an der Seite des Museums geparkt.

Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken

Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock des Museums, wie die Staatsanwaltschaft den Vorgang beschreibt. Dort zerstörten sie demnach mit einem Trennschleifer eine Scheibe, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d’Apollon zu gelangen und dort auf Beutezug zu gehen.

Die Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. (dpa)

