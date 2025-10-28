Lucy Diakovska verrät neue Liebe mit Liebesbrief

Die No Angels meldeten sich in diesem Monat mit einem neuen Song zurück. Sängerin Lucy Diakovska schwebt auch privat im Glück.

© Foto: Oliver Berg/dpa

Mit einem Liebesbrief auf Instagram hat No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska ihre neue Liebe öffentlich gemacht. „Hallo mein Lieblingsmensch, ich möchte heute meiner Welt von Dir erzählen“, schrieb die 49-Jährige zu einem Zusammenschnitt mehrerer Videos. In den Clips ist Diakovska turtelnd mit der E-Gitarristin Yasi Hofer zu sehen, die laut Angaben auf ihrer Internetseite die No Angels und Helene Fischer mit ihrer Gitarre auf Tour begleitet.

Den Brief schrieb Diakovska, die 2024 das RTL-Dschungelcamp gewann, der Gitarristin zum Geburtstag: „Danke an Deine Familie, die so eine lebensfrohe, intelligente, talentierte und vor allem gutmütige Frau und Persönlichkeit dieser Welt und mir geschenkt haben, denn genau das bist Du … Mein Geschenk. Und dieser Brief und vor allem ICH sind Dein Geschenk zu Deinem 33ten Geburtstag.“ Ganz am Ende schrieb sie: „Ich habe so viel Liebe für Dich. Danke, dass Du die so wundervoll behütest.“

No Angels meldeten sich mit neuem Song zurück

Diakovskas Kult-Popband No Angels veröffentlichte diesen Monat einen neuen Song. Das Lied „I Still Believe“ soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon, wie Sender und Band mitteilten. Es sei der erste neue Song der No Angels seit 2021. Der Spendenmarathon, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird, ist eines der größten Charity-Ereignisse des Jahres. (dpa)