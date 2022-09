© Bild: Stadtmarketing Amberg

Luft ist normalerweise nicht greifbar, nicht sichtbar, nicht fühlbar, nicht hörbar – in Amberg aber schon! Dort gibt es beispielsweise das Luftmuseum und alle zwei Jahre die große „Luftnacht im Luftkunstort Amberg“.

Spektakuläre Luft- und Lichtinstallationen laden da am Samstag zu einer Schau-, Staun- und Flaniermeile ein. Was sich mit Luft so alles anstellen lässt – sofern sie einem nicht ausgeht: Blech- und Holzblasinstrumente bringt sie ebenso zum Klingen wie die Pfeifen einer mächtigen Kirchenorgel. Luft verwandelt Lauge in ein Meer von verspielten Seifenblasen, macht aus schlaffen Gummihüllen zauberhafte Luftballons und, und, und.

Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt: von der Luftschokolade bis zu luftigen Figuren, die scheinbar schwerelos durch die Altstadt schweben. Renommierte Künstler sorgen einen Abend lang im „Luftkunstort Amberg“ für richtig spektakuläre Installationen.

Das ganze Programm können Sie hier herunterladen