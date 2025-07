Luisenburg-Festspiele – Xtra-Reihe zurück

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel bringen die Xtra-Reihe zurück in den Museumshof mitten in der Stadt.

Es handelt sich dabei um die beim Publikum beliebte Reihe für kleine, feine Kabinettstücke. Ganz nah am Publikum – Theater und Musik zum Anfassen eben. Die erste Veranstaltung rund um Karl Valentin und Liesl Karlstadt ist leider ausverkauft. Aber vielleicht wollen Sie die Männer-Versteherin Constanze Lindner sehen? Oder wie wär`s mit dem musikalischen Leckerbissen: Alphorn trifft auf Akkordeon? Die Infos dazu gibt’s auf der Homepage der Festspiele. Die Karten sind begrenzt und begehrt.