Madonna feiert 67. Geburtstag beim Pferderennen in Italien

Stars

Ein besonderes Fest: Die Sängerin feierte ihren Geburtstag beim traditionellen Pferderennen «Palio di Siena» – mit perfekter Aussicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Pop-Queen in Italien feiert.

© Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa
© Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa

Pop-Ikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert – mit einem Abstecher zu einem der traditionsreichsten Spektakel Italiens. Nach einem kurzen Aufenthalt in Florenz reiste die Sängerin am Samstag nach Siena, wo sie den «Palio di Siena», ein seit dem Mittelalter ausgetragenes Pferderennen zwischen den Stadtvierteln, besuchte.

Die Musikerin verfolgte das Spektakel vom Palazzo Pannocchieschi d’Elci, einem Adelspalast mit Blick auf die Piazza del Campo. Medienberichten zufolge soll Madonna im Anschluss an das Rennen in einem Fünf-Sterne-Hotel im historischen Zentrum der Stadt weitergefeiert haben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Pop-Königin ihren Geburtstag in Italien verbracht. Damals war sie in Pompeji, der antiken Stadt bei Neapel, die im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde und heute eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt ist. (dpa)

THEMEN: Geburtstag, Italien, Like a Virgin, Pop, Superstar

Das könnte Sie auch interessieren

Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa
 12.08. 07:00 Taylor Swift kündigt neues Album „The Life of a Showgirl“ an Ein Countdown auf der Internetseite von Taylor Swift lässt die Herzen ihrer …
Britta Pedersen/dpa
 11.05. 19:41 Rastloser Weltverbesserer: Bono wird 65 Ob mit U2 auf der Bühne, im Kampf gegen Armut oder als Kumpel von Grönemeyer …
Ian West/Press Association/dpa
 01.05. 19:21 Neues Ed Sheeran Album kommt im September Mit «Old Phone» und «Azizam» sind schon zwei Songs der neuen Platte auf dem …
Peggy Sirota/Universal/dpa
 04.04. 07:06 Elton Johns Spätwerk mit Brandi Carlile Die großen Tourneen hat Elton John hinter sich gelassen, die Musik nicht. Im …
Hannes P. Albert/dpa
 13.02. 07:31 Peter Gabriel wird 75 – Musikpionier ohne Angst vor KI Als Frontmann von Genesis feierte er erste Erfolge. Als Solokünstler wurde …
Rob Grabowski/Invision/AP/dpa
 05.01. 06:23 Gitarren-Legende Carlos Santana bricht sich den Finger Er ist beim legendären «Woodstock»-Festival aufgetreten, hat den Latino-Rock …