Madonna kündigt Welttournee an

Auftritte in 35 Städten weltweit – darunter auch Köln und Berlin: Madonna plant eine Tournee mit den größten Hits der vergangenen 40 Jahre.

US-Superstar Madonna (64) hat eine neue Welttournee angekündigt – auch mit Auftritten in Deutschland. Auf der „Celebration Tour“ wolle sie in 35 Städten weltweit ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, teilte die Sängerin am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Starten soll die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann will Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. November nach Köln und am 28. November nach Berlin.

„Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, wurde Madonna, die mit Songs wie „Like A Prayer“, „Frozen“ und „Vogue“ weltberühmt wurde, zitiert. (dpa)