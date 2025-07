Zwei Jungen halten sich in der Nähe des Hauses eines 61-Jährigen auf. Zu nah, …

Mann prügelt mit Gehstock auf zwei Jugendliche ein Zwei Jungen halten sich in der Nähe des Hauses eines 61-Jährigen auf. Zu nah, …

Mann prügelt mit Gehstock auf zwei Jugendliche ein Zwei Jungen halten sich in der Nähe des Hauses eines 61-Jährigen auf. Zu nah, …