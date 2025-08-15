Mähdrescher gerät in Brand

Am Mittwochabend ist in Leupoldsgrün im Kreis Hof ein Mähdrescher in Brand geraten. Die Maschine geriet bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Feld in Brand. Die gerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Der 71-jährige Fahrer des Mähdreschers blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus.