Mahnwache für Klaus-Peter Beer am Amberger Marktplatz

Mit einer Kundgebung am Amberger Marktplatz erinnert das Bündnis gegen das Vergessen am Mittwoch um 18.00 Uhr an Klaus-Peter Beer. Er war am 07. September 1995 von zwei Neonazis in Amberg brutal ermordet worden.

„Wir wollen dem Vergessen entgegentreten. Jahrelang wurde von offizieller Seite über die Tat der Mantel des Schweigens gehüllt und extrem rechte Gewalt verharmlost. Erst 25 Jahre später und nur dank anhaltender Proteste wurde Klaus-Peter Beer als Opfer rechter Gewalt anerkannt“, so Stefan Dietl, Sprecher des Bündnisses. Zugleich wird an die rechtsterroristischen Attacken in Hanau und Halle, ebenso wie an die Verbrechen des NSU erinnert.