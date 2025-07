Mann bedroht Frau mit Armbrust

Ein 61-Jähriger gerät mit einer 46-Jährigen in Streit. Dabei gerät der Mann so sehr in Rage, dass er zu einer selbst gebauten Waffe greift und auf seine Kontrahentin losgeht.

Ein Mann hat in der Oberpfalz eine Frau mit einer Armbrust bedroht. Wie die Polizei mitteilte, waren der 61-Jährige und die 46-Jährige am Montag in Sengenthal (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) in Streit geraten. Nach Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung habe der Mann seine selbstgebaute schussfertige Armbrust hervorgeholt. Damit habe er die 46-Jährige bedroht.

Als die Polizei eintraf, habe er sich nicht beruhigen lassen, hieß es. Da er auch einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er gefesselt und in eine Zelle gebracht. Die Armbrust sei beschlagnahmt worden. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Den Angaben zufolge hatte der Mann Alkohol getrunken. Gegen ihn laufe nun ein Strafverfahren. (dpa/lby)