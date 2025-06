Mann beschwert sich über Feier – Luftgewehrschüsse auf Gäste

In Hof ist ein 36-jähriger Mann nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung …

Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen In Hof ist ein 36-jähriger Mann nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung …

Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen In Hof ist ein 36-jähriger Mann nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung …

Symbolfoto: Markus Spiske, pexels.com