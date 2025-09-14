Mann blendet Passanten und Autofahrer mit Laserpointer

dpa
Mit einem Laserpointer soll ein Mann Passanten und Besucher eines Festivals in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) geblendet haben. Zudem habe der 63-Jährige am Samstagabend in Autos geleuchtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen den Verdächtigen schließlich in seinem Zuhause und fanden den Laserpointer in seinem Wagen, wie es hieß. Der Laserpointer wurde sichergestellt. Zuvor waren die Polizisten per Notruf auf den 63-Jährigen aufmerksam gemacht worden. Durch das Blenden mit einem Laserpointer können den Angaben zufolge Augenverletzungen entstehen. Bislang hätten sich aber noch keine Geschädigten bei den Beamten gemeldet, hieß es. (dpa/lby)

THEMEN: Festival, Kreis Wunsiedel, Laserpointer, Selb

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de
 05.09. 13:32 Gestohlener Bagger im Wald bei Selb gefunden Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei über einen herrenlos abgestellten …
Julian Stratenschulte/dpa
 04.09. 16:12 Gestohlener Bagger in Wald gefunden Ein gestohlener Bagger taucht in einem Wald bei Selb wieder auf. Wie das …
CANVA/Ramasuri
 24.08. 12:54 Fußballfan löst Feuerwehreinsatz bei sich zu Hause aus Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison hat einen Fußballfan aus dem …
Foto: Daniel Vogl/dpa
 24.08. 11:04 Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig Erst droht ein Mann seiner Ex-Lebensgefährtin und deren Familie per …
Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa
 03.08. 08:53 Führerloser Transporter kracht in Stromkasten – Stromausfall Ein Kleintransporter hat im oberfränkischen Hof einen Stromausfall in mehreren …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 28.07. 14:08 Bayreuther Open-Air-Konzert abgesagt Sie gehören inzwischen fest zum Bayreuther Festspiel-Plan: die …