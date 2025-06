Mann fährt auf Beamtinnen zu – Polizei schießt

Ein Mann fährt nach Polizei-Angaben mit einem Transporter auf zwei Beamtinnen zu. Die Polizei greift zur Waffe – und kann den Wagen gerade noch stoppen.

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Mann nach Polizei-Angaben mit einem Transporter direkt auf zwei Beamtinnen in Seesen am Rande des Harz zugefahren. Die Polizistinnen stoppten den Wagen mit Schüssen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer ist auf der Flucht, die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten warnen davor, in Seesen und in der Umgebung Anhalter mitzunehmen.

Zeugen meldeten nachts ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Gelände eines Supermarkts. Die Polizei wollte den Transporter mit zwei Männern kontrollieren. Einer der Verdächtigen sei zu Fuß geflüchtet, der andere sei in den Wagen gestiegen. Der Mann habe beschleunigt und sei auf die Polizistinnen zugefahren. Wie viele Schüsse fielen, blieb zunächst unklar.

Die Polizei fand den weißen Transporter kurze Zeit später verlassen auf einem Schulgelände wenige Straßen weiter. Dort stand er auch noch am Vormittag ohne Kennzeichen vor einer Bushaltestelle, bis er am Mittag abtransportiert wurde, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die beiden Verdächtigen sind auf der Flucht.

Spuren gesichert – Motiv unklar

Das Motiv der Tat sowie die Identität der beiden Verdächtigen waren zunächst unbekannt. Unklar war zunächst auch, inwiefern gegen die beiden Polizistinnen ermittelt wird, die die Schüsse absetzten.

Am Vormittag sicherten Beamte auf dem Supermarktparkplatz sowie an dem Schulgelände Spuren. Der Supermarkt blieb den Tag über laut einem DPA-Fotografen geschlossen; auf Bildern waren Polizeifahrzeuge und Absperrbänder an den Tatorten zu sehen. Die gesicherten Spuren sollen in den kommenden Tagen ausgewertet werden. Ein Polizeisprecher rechnete nicht mit weiteren Erkenntnissen im Laufe des Tages. (dpa)