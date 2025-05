Mann geht auf Begleitfahrer von Schwertransport los

Für einen Schwertransport muss in der Oberpfalz der Verkehr gestoppt werden. Einem Beifahrer in einem angehaltenen Auto gefällt das nicht, die Situation eskaliert.

Ein 42-Jähriger hat im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz auf den Begleitfahrer eines Schwertransports eingeprügelt. Der 44-Jährige hatte den Gegenverkehr auf einer Staatsstraße bei Lauterhofen für den Schwertransport kurz gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Ein Beifahrer in einem der angehaltenen Autos sei davon so erbost gewesen, dass er ausstieg und herumschrie.

Im weiteren Verlauf habe der 42-Jährige den Begleitfahrer in den Straßengraben geschubst, ihn in den Schwitzkasten genommen und ihm mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der 44-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer trennten die beiden Männer. Weshalb genau der 42-Jährige bei dem Vorfall am Freitagabend in Unmut geraten war, war laut Polizei zunächst unklar. (dpa/lby)