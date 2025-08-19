Mann in Auto verbrannt – Zeugen gesucht

Schwandorf

Am Montagabend ist bei einem Weiher im Neunburger Ortsteil Stetten (Lkr. Schwandorf) ein ausgebranntes Auto entdeckt worden. Auf dem Fahrersitz befand sich eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche. Anwohner hatten das Fahrzeug gegen 18:20 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten vermutlich um den 62-jährigen Halter des Pkw. Er war am Sonntagabend noch mit mehreren Bekannten an der Weiheranlage, blieb jedoch später alleine zurück.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Kampfgeschehen liegen derzeit nicht vor, ob Fremdverschulden vorliegt, ist noch unklar. Die Todesursache soll durch rechtsmedizinische Untersuchungen geklärt werden.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Der Wagen könnte in den frühen Morgen- oder Nachmittagsstunden des Montags gebrannt haben. Wer Feuerschein oder Rauch bemerkt hat, soll sich bei der Kripo Amberg unter 09621/890-0 melden.

