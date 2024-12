Ein Mann ist am späten Dienstagabend in Roding im Kreis Cham angegriffen worden.

Der 42-Jährige machte sich nach einer Weihnachtsfeier zu Fuß auf den Nachhauseweg. In der Schorndorfer Straße fragten ihn drei Unbekannte nach Zigaretten. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht, dann schlug einer der drei dem 42-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, so dass er zu Boden ging und ein Hämatom am Auge davon trug. Das Trio flüchtete. Die Polizei in Roding ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.