Mann in Südkorea soll eigene Familie getötet haben

Der südkoreanische Familienvater soll mit einem Auto absichtlich ins Meer gefahren sein. Seine Ehefrau und zwei Söhne sind dabei ertrunken. Nun wurde der 49-Jährige festgenommen.

Ein Südkoreaner soll seine gesamte Familie getötet haben. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, fuhr der 49-jährige Beschuldigte sein Auto nahe dem südlichen Hafen von Jindo absichtlich ins Meer, wobei seine gleichaltrige Ehefrau und seine zwei jugendlichen Söhne ertrunken sind.

Nach dem Vorfall, der sich bereits am Sonntag zugetragen hat, ist der Mann vom Tatort geflohen und konnte gestern Abend in der südkoreanischen Stadt Gwangju von der Polizei verhaftet werden. Zuvor hatte sich ein besorgter Lehrer von einem der zwei Söhne bei den Behörden gemeldet, nachdem dieser nicht in der Schule aufgetaucht ist.

Die Polizei untersucht derzeit die genauen Todesumstände der drei Familienmitglieder und ermittelt auch wegen eines möglichen Mordfalls. Die Leichen der Frau und der zwei Söhne konnten gestern Abend gemeinsam mit dem Fahrzeug des Mannes geborgen werden. (dpa)