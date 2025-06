Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Autofahrer hat sich am Samstagabend im Kreis Schwandorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als der 32-jährige Autofahrer eine Polizeistreife bei Wernberg erblickte, drückte er aufs Gas und flüchtete nach Luhe-Wildenau. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende war auf der gesamten Strecke mehrfach deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Außerdem überholte er ein Fahrzeug trotz Gegenverkehr. In Luhe-Wildenau konnten die Beamten den 32-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf schließlich stoppen. Der Führerschein des Rasers wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Die Polizei Nabburg sucht jetzt Zeugen.