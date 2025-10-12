Mann mit Messer verletzt

Schwandorf

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte in Schwarzenfeld im Kreis Schwandorf bei einer Messerstecherei verletzt worden. Gegen zwei Uhr waren in einer Kneipe in der Schlossstraße fünf Gäste in Streit geraten.

In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten und einer der Beteiligten stach mit einem Messer auf den 34-Jährigen ein. Er wurde ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Verletzung war nicht lebensbedrohlich. Ein weiterer Beteiligter erlitt Kopfverletzungen und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Nabburg hat die Ermittlungen zum Tatverlauf aufgenommen.

