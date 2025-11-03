Mann regungslos in Nürnberger Fluss entdeckt

Nach einer Rettungsaktion in Nürnberg wird ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein künstliches Koma versetzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.

Ein 62-Jähriger ist regungslos in einem Fluss in Nürnberg gefunden worden. Eine 36 Jahre alte Joggerin sah den Mann am Sonntagnachmittag im Osten der Stadt in der Pegnitz treiben und verständigte daraufhin die Polizei, wie eine Sprecherin des Präsidiums Mittelfranken mitteilte.

Zusammen mit zwei Passanten sei es der Frau gelungen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Rettungskräfte belebten den Mann wieder. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Mann befinde sich derzeit in einem künstlichen Koma, sagte die Sprecherin. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch völlig unklar. Es gebe bislang aber keine Hinweise auf Fremdverschulden. (dpa/lby)