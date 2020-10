Mann soll Ehefrau in Regensburg getötet haben

Nachdem ein Mann in Regensburg seine Ehefrau getötet haben soll, wird die nun Leiche obduziert. Zudem werde der 55-jährige Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Mann war laut Ermittler-Angaben am Donnerstag zur Polizei gegangen und hatte dort ausgesagt, seine Frau in ihrer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten fanden demnach später die Frauen-Leiche in der Wohnung. Der verdächtige Mann wurde festgenommen. Weitere Details und Hintergründe zu der mutmaßlichen Tat in dem Mehrfamilienhaus im Stadtsüden waren am Freitag zunächst weiter unklar. (dpa/lby)