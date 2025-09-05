Mann soll Mitpatientin in Klinik vergewaltigt haben

Franken

Ein Patient soll in einer Klinik eine ebenfalls dort behandelte Frau vergewaltigt haben. Doch Ermittler gehen davon aus, dass sie nicht sein einziges Opfer war.

Ein Mann soll eine Mitpatientin in einer psychiatrischen Klinik in Oberfranken vergewaltigt haben. Zwei weitere Mitpatientinnen sollen von dem 21-Jährigen in der Bezirksklinik in Rehau (Landkreis Hof) sexuell genötigt worden sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine vierte Mitpatientin soll er demnach geschlagen haben. Zwei der Patientinnen soll der Mann zuvor eine E-Zigarette mit berauschendem Inhalt aufgedrängt haben.

Die Vergewaltigung soll am 20. August stattgefunden haben, zwei Tage später sei der Mann auf Anordnung eines Ermittlungsrichters erneut in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Warum die Polizei über den Vorfall erst rund zwei Wochen später informierte und warum der Mann in der Klinik behandelt worden war, war zunächst nicht klar. Ebenso blieb die Frage offen, in welcher Klinik der 21-Jährige jetzt untergebracht ist.

Die Kriminalpolizei ermittelte gegen den Verdächtigen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung, der Vergewaltigung und der Körperverletzung. (dpa/lby)

THEMEN: Hof, Klinik, Oberfranken, Patient, Rehau, Vergewaltigung

