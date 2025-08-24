Mann spuckt Polizist Wasser ins Gesicht

Franken

Ein 50-Jähriger hält ein Hausverbot in einer Diskothek in Bayreuth nicht ein. Als Polizisten ihn wegführen wollen, wehrt er sich.

Ein Mann in Bayreuth hat nach Polizisten getreten und geschlagen sowie einen Beamten mit Wasser angespuckt. Ein 32 Jahre alter Polizist wurde dabei leicht an der Hand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er konnte seinen Dienst fortsetzen, wie es hieß.

Ein 50-Jähriger und sein Begleiter hielten demnach am Samstag ein Hausverbot eines Sicherheitsdienstes in einer Diskothek in Bayreuth nicht ein. Auch einem Platzverweis der Polizei habe sich der 50-Jährige widersetzt. Er habe sich aus dem Griff eines Beamten befreit und versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen, als dieser ihn wegführen wollte. Den Angaben zufolge wurde er auf dem Boden gefesselt. Als die Beamten und Verstärkung ihn durchsuchten und zur Polizeistation brachten, habe der Mann trotz Fesselung immer wieder versucht, nach den Einsatzkräften zu treten. Auf der Station habe der 50-Jährige einen großen Schluck Wasser gezielt auf Gesicht und Oberkörper eines Polizisten gespuckt.

Weil der Mann erkennbar alkoholisiert gewesen sei, ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass ihm Blut abgenommen wurde. Er blieb den Angaben zufolge über Nacht in Gewahrsam. Gegen den 50-Jährigen werde nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt. (dpa/lby)

