Mann zielt mit Waffe von Balkon und wird festgenommen

Eine Frau im psychischen Ausnahmezustand mit Küchenmesser in der Hand …

Frau mit Messer in der Regensburger Innenstadt Eine Frau im psychischen Ausnahmezustand mit Küchenmesser in der Hand …

Frau mit Messer in der Regensburger Innenstadt Eine Frau im psychischen Ausnahmezustand mit Küchenmesser in der Hand …

Symbolfoto: Eduschadesoares, pexels.com