Marktredwitz sucht einen Tannenbaum

Wenn die Tage immer kürzer und die Nächte immer länger werden, ist der Winter nicht mehr allzu weit. Aus diesem Grund ist die Stadt Marktredwitz bereits jetzt auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsbaum, der dieses Jahr den Markt schmücken soll. Wer zum Beispiel eine große Tanne hat, die zu viel Licht wegnimmt oder die Sicht versperrt, kann sich gerne bei der Stadt Marktredwitz melden.

Tel: 09231/501-196 oder per E-Mail an: manuel.kuesperth@marktredwitz.de