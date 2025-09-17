Marktredwitz sucht einen Tannenbaum

Franken

Es sind nur noch weniger als 100 Tage bis Weihnachten und deswegen sucht die Stadt Marktredwitz bereits jetzt nach einem Weihnachtsbaum der dieses Jahr den Markt schmücken soll.

Wenn die Tage immer kürzer und die Nächte immer länger werden, ist der Winter nicht mehr allzu weit. Aus diesem Grund ist die Stadt Marktredwitz bereits jetzt auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsbaum, der dieses Jahr den Markt schmücken soll. Wer zum Beispiel eine große Tanne hat, die zu viel Licht wegnimmt oder die Sicht versperrt, kann sich gerne bei der Stadt Marktredwitz melden.
Tel: 09231/501-196 oder per E-Mail an: manuel.kuesperth@marktredwitz.de

