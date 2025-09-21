Marktredwitz wird Vierter bei Schneepflugmeisterschaft

Kein Schnee und Eis, dafür mehr als 28 Grad und strahlender Sonnenschein. In Marktredwitz fand gestern die Meisterschaft im Schneepflug-Fahren statt.

Diese musste natürlich außerhalb der Saison ausgetragen werden, denn im Winter sind die Mitarbeitenden mit dem Ernstfall ausgelastet. Das beste Team stellte die Straßenmeisterei Oberweyer aus Hessen, gefolgt von der Straßenmeisterei Bingen. Auf Platz drei kam die Autobahnmeisterei Emmelshausen aus Rheinland-Pfalz. Das Team aus Marktredwitz wurde Vierter. Mehr als 30 Mannschaften waren angetreten.