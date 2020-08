Martin Schusser aus Eschenbach wird vermisst

Bereits seit Freitag, den 07.08.2020, wird der 38-jährige Martin Schusser aus Eschenbach, im Landkreis Neustadt/WN, vermisst.

Herr Schusser ist auf ärztliche Hilfe und Medikamente angewiesen. Er hält sich vermutlich im Umfeld von Eschenbach auf, eventuell ist er aber auch mit dem Zug unterwegs nach Österreich, wo er sich in letzter Zeit öfter aufgehalten hat. Martin Schusser hat eine Glatze und in der vorderen Zahnreihe keine Zähne mehr. Als besonders markantes Merkmal hat er eine deutlich erkennbare Tätowierung „ACAB“ am rechten Unterarm.

Wer Herrn Schusser gesehen hat oder Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Eschenbach in Verbindung zu setzen.