Mehr als 110.000 besuchen Ludwig-Ausstellung in Regensburg

Regensburg

Rund 111.000 Menschen haben die Ludwig-Ausstellung in Regensburg besucht. Besonders viele Schulklassen nutzten die Gelegenheit, in die Zeit des bayerischen Königs einzutauchen.

© Foto: Armin Weigel/dpa
© Foto: Armin Weigel/dpa

Fast 111.000 Menschen haben die Landesausstellung über Ludwig I. im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg besucht. Nach Angaben des Hauses der Bayerischen Geschichte wurden viele Führungen durch die Schau gebucht, es seien auch besonders viele Schulklassen gekommen. Nach der Schließung am Sonntag wurden exakt 110.591 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Rund sechs Monate lang konnten Besucher in die Welt zur Zeit Ludwigs I. (1786-1868) eintauchen. Die Ausstellung fand aus Anlass der Thronbesteigung Ludwigs I. vor 200 Jahren statt. Der Wittelsbacher-König prägte Bayern durch mehrere monumentale Bauwerke wie die Ruhmeshalle Walhalla bei Regensburg und die Befreiungshalle bei Kelheim.

Nächste Schau: Musik in Bayern

Die nächste Landesausstellung soll eine Entdeckungsreise durch die bayerische Musikkultur werden – von Volksmusik bis Rock, Pop und Musikkabarett. Die Schau mit dem Titel „Musik in Bayern“ ist nach Veranstalterangaben von 25. April bis 8. November 2026 in Freyung im Bayerischen Wald zu sehen. (dpa/lby)

THEMEN: Ausstellung, König, Ludwig, Museum, Regensburg

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 10.11. 08:57 Balkon durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt Am vergangenen Dienstag (4.11.) geriet ein Balkon in der Humboldtstraße in …
Symbolbild: Soeren Stache/dpa
 03.11. 14:44 Polizei verhaftet Verdächtigen nach Messerangriff Nach einem Streit vor einer Disco in Regenstauf soll ein Mann zwei Besucher …
Foto: Karin Schmidt / pixelio.de
 02.11. 11:48 4:3-Spektakel in Aue: Drei Punkte gegen Regensburg Erzgebirge Aue hat die Abstiegszone in der 3. Fußball-Liga vorerst verlassen. …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 02.11. 11:19 Zwei Männer vor Diskothek mit Messer schwer verletzt Ein Mann hat vor einer Diskothek im Landkreis Regensburg mutmaßlich zwei …
Carsten Rehder/dpa
 01.11. 11:51 Autofahrer rast auf Halloween-Gruppe zu – Polizei ermittelt Ein Autofahrer ist im Landkreis Regensburg mit seinem Wagen auf mehrere Kinder …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 31.10. 14:41 Ermittlungen wegen gefälschter Bahn-Plakate Täuschend echt aussehende Bahn-Plakate sorgen an einem Bahnhof in Regensburg …