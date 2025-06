Mehr Zecken nach mildem Winter?

Im Garten, beim Waldspaziergang und sogar bei Rock im Park – eine Zecke hat man sich schnell gefangen. Sind es in diesem Jahr mehr? Und breiten sich neue Arten in Bayern aus?

In diesem Jahr sind mancherorts besonders viele Zecken in Bayern unterwegs. «Diese hohen Zahlen erklären sich durch den milden Winter, in dem viele Zecken wohl gut überleben konnten und jetzt im Frühjahr aktiv geworden sind», sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.

Dobler und sein Team sammeln seit Jahren in Risikogebieten in Ostbayern Zecken ein, um diese auf FSME-Viren und andere Erreger zu untersuchen – und in diesem Jahr habe das Team dort schon seit März Rekordzahlen vom Gemeinen Holzbock gesehen, sagte Dobler. Der Holzbock ist die häufigste europäische Zeckenart. (dpa/lby)