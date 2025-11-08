Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Graß, Obertraubling und Neutraubling

Im Regensburger Ortsteil Graß, in Obertraubling und in Neutraubling kam es in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag ( 4. auf 5. und 5. auf 6. November) zu mehreren Diebstählen aus Autos.

Unbekannte schlugen die Seitenscheiben von geparkten Fahrzeugen ein und stahlen Geldbörsen, Bargeld und andere Wertgegenstände. Der Schaden an den Autos geht in die Tausende. Die Kripo Regensburg sicherte Spuren und prüft in den Fällen mögliche Tatzusammenhänge. Außerdem bittet sie um Hinweise aus der Bevölkerung.