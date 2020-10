Mehrere Festnahmen bei Kontrollaktion

Bei einer großen Kontrollaktion entlang der bayerisch-tschechischen Grenze hat die Polizei nach eigenen Angaben vier Haftbefehle vollstreckt und gut 50 Straftaten festgestellt. An mehreren Orten in der Oberpfalz, Oberfranken und Niederbayern überprüften am Donnerstag Grenz-, Bundes- und Landespolizei sowie der Zoll Fahrzeuge.

19 der kontrollierten Männer und Frauen waren zur Fahndung ausgeschrieben, gegen vier von ihnen wurde der Haftbefehl vollstreckt. Ein 29-jähriger Rumäne beispielsweise kam für 119 Tage in Haft, weil er eine Geldstrafe in Höhe von knapp 1.200 Euro wegen Diebstahls nicht begleichen konnte. Ihn hatte die Polizei auf der A6 bei Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kontrolliert. Die Beamten erwischten auch Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, gegen das Waffengesetz oder Aufenthaltsrecht verstießen. (dpa/lby)