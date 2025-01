Mehrere Pizzabuden angegangen

Unbekannter erlegt Reh in Wildgehege Ein Reh wurde illegal in einem Wildgehege erlegt. Der bislang unbekannte Täter …

Unbekannter erlegt Reh in Wildgehege Ein Reh wurde illegal in einem Wildgehege erlegt. Der bislang unbekannte Täter …

Tankstelle in Mühlhausen überfallen In der Oberpfalz sind zwei Tatverdächtige nach einem bewaffneten Raubüberfall …

Tankstelle in Mühlhausen überfallen In der Oberpfalz sind zwei Tatverdächtige nach einem bewaffneten Raubüberfall …

Foto: Bundespolizei