Mehrere Sachbeschädigungen in Miltach

In den vergangenen Tagen ist es bei Miltach im Kreis Cham zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Sitzbänke an verschiedenen Stellen wurden beschädigt und Wegweiser verbogen. Außerdem wurde immer wieder der gleiche Schriftzug an unterschiedlichen Plätzen mit Farbe aufgesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.