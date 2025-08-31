Mehrere Unfälle auf der A93 nach Starkregen

Franken

Am Freitagvormittag hat Starkregen auf der A93 gleich mehrere Unfälle verursacht.

Gegen 9 Uhr geriet ein 39-jähriger Fahrer bei Regnitzlosau ins Schleudern und prallte mit seinem Opel Astra zweimal gegen die Mittelleitplanke. Nur eine knappe Stunde später verlor ein 57-Jähriger bei Thiersheim die Kontrolle über sein Auto und krachte ebenfalls in die Leitplanke. Kurz darauf drehte sich ein 49-jähriger BMW-Fahrer bei Höchstädt um die eigene Achse und schlug in die Außenschutzplanke ein. Verletzt wurde bei allen Unfällen niemand, der Gesamtschaden wird aber auf fast 50.000 Euro geschätzt.

