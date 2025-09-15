Mehrere Verletzte nach Unfallserie auf der A8

Nach Auffahrunfällen wird die A8 in Richtung München am Montagmorgen gesperrt. Mehrere Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht – und viele Autofahrer stehen im Berufsverkehr im Stau.

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 8 in Schwaben sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlitten zehn Menschen bei den Auffahrunfällen zwischen Augsburg und Dasing Verletzungen. Fünf Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Augsburger Berufsfeuerwehr sprach von sieben Verletzten, die in Kliniken gebracht worden seien.

Feuerwehr-Angaben zufolge wurde der Rettungseinsatz auch durch Autofahrer erschwert, die keine ausreichende Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bildeten. «Dadurch ging wertvolle Zeit verloren», teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Die A8 wurde nach den Auffahrunfällen in Richtung München gesperrt, viele Autofahrerinnen und Autofahrer standen deshalb lange im Stau. Erst gut dreieinhalb Stunden nach den Unfällen wurde die Fahrbahn laut Polizei wieder komplett freigegeben. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (dpa/lby)