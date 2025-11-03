Michael Patrick Kelly schrieb für neues Album über 100 Songs

Stars

In der vergangenen Woche erschien Michael Patrick Kellys neues Solo-Album «Traces». Im «Morgenmagazin» verriet er, was mit den vielen Songs passiert, die es nicht auf das Album geschafft haben.

Sänger Michael Patrick Kelly hat für sein neues Solo-Album «Traces» laut eigenen Angaben mehr als 100 Songs geschrieben. «Manche landen bei anderen Künstlern», sagte der 47-Jährige im ARD-«Morgenmagazin» auf die Frage, was mit den Songs passiert, die es nicht auf sein Album geschafft haben. «Manche brauchen einfach Zeit, bis sie reifen, wie so ein guter Wein. Die kommen dann auf ein späteres Album.»

Der Sänger ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family, die mit Liedern wie «An Angel» berühmt wurde. «Traces» erschien in der vergangenen Woche. (dpa)

THEMEN: Album, Kelly, Künstler, Michael Patrick Kelly, Musik, Musiker, Song

