Millionen an Steuern hinterzogen? Mann an Grenze gestoppt

Neustadt/WN

Ein 34-Jähriger soll mit Gaststätten und Spielhallen Millionen am Fiskus vorbeigeschleust haben. Eine Grenzkontrolle macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung.

Wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ist ein Mann bei einer Kontrolle in Waidhaus an der Grenze zu Tschechien festgenommen worden. Das Amtsgericht München habe Anfang Mai einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge soll er Gaststätten und Glücksspielstätten betrieben und dabei Steuern hinterzogen haben. Außerdem soll er durch falsche Angaben staatliche Corona-Hilfen in erheblicher Höhe erschlichen und unerlaubt Glücksspielgeräte aufgestellt haben.

Da er bereits einschlägig vorbestraft sei und sich einer möglichen Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von mehreren Jahren entziehen könnte, ordnete das Gericht nach der Festnahme am Freitag bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) Untersuchungshaft an. (dpa/lby)

THEMEN: Euro, Grenze, Hinterziehung, Kontrolle, Millionen, Steuern

