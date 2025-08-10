Minijob auf TikTok sorgt für Ärger

Ein Minijob hat einen Mann aus Schwandorf richtig Ärger eingebracht. Der 41-Jährige stieß auf TikTok auf ein Video, das für einen Minijob warb. Die Aufgabe: Der 41-jährige sollte Videos liken und Screenshots anfertigen. 188 EURO kassierte er dafür, aber er musste auch über 500 Euro an andere Konten weiterleiten. Letztlich beging der Mann durch das Weiterleiten des Geldes an unbekannte Konten für einen unbekannten Zweck strafbare Geldwäsche. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.