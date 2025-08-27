Mintraching: Polizei findet totes Ehepaar

Regensburg

In einem Wohnhaus in Mintraching im Landkreis Regensburg wurden zwei tote Personen aufgefunden. Jetzt ermittelt die Polizei

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein älteres Ehepaar schon seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar sei. Die Beamten fuhren zu dem Anwesen, verschafften sich Zutritt zum Haus und fanden dort zwei leblose Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um die beiden Hausbewohner, eine 69-jährige Frau und einen 76-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren und führt umfangreiche Ermittlungen zur Klärung des Geschehens. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Die genaue Todesursache beider Personen soll durch zwei Obduktionen geklärt werden. Mit ersten Ergebnissen ist voraussichtlich in der kommenden Woche zu rechnen.

THEMEN: Mintraching, Obduktion, Polizei, Regensburg, Spuren, verstorben, Wohnhaus

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 21.08. 15:05 Regensburg: Mann unverletzt aus Donau gerettet Am Dienstagabend ist in Regensburg ein 36-jähriger Mann aus der Donau gerettet …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 20.08. 15:15 Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 19.08. 10:48 Regensburg: Seniorin überrascht Einbrecher Am frühen Montagmorgen (18. August) wurde eine 69-jährige Bewohnerin in der …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 30.07. 11:21 Regensburg: Einbruch in Verwaltungsgebäude In der Nacht zum Dienstag (29. Juli) sind bislang unbekannte Täter in das …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 18.07. 09:56 Ehepaar wird von Trio angegriffen und verletzt Ein Ehepaar ist am Dienstagmorgen in Regensburg Opfer eines Gewaltdelikts …
Foto: Rio Lecatompessy, pexels.com
 14.07. 10:23 Regensburg: Eier durchs Fenster geworfen Mit einer wahrlichen Sauerei durfte sich am frühen Sonntagmorgen ein Einwohner …