Mintraching: Polizei findet totes Ehepaar

In einem Wohnhaus in Mintraching im Landkreis Regensburg wurden zwei tote Personen aufgefunden. Jetzt ermittelt die Polizei

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein älteres Ehepaar schon seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar sei. Die Beamten fuhren zu dem Anwesen, verschafften sich Zutritt zum Haus und fanden dort zwei leblose Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um die beiden Hausbewohner, eine 69-jährige Frau und einen 76-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren und führt umfangreiche Ermittlungen zur Klärung des Geschehens. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Die genaue Todesursache beider Personen soll durch zwei Obduktionen geklärt werden. Mit ersten Ergebnissen ist voraussichtlich in der kommenden Woche zu rechnen.