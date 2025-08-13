Mit dem Bus zur Regensburger Herbstdult

Entspannt zur Regensburger Herbstdult und wieder zurück. Das geht auch dieses Jahr wieder mit dem kostenlosen Dultbus.

Dieser fährt vom 29. August bis zum 14. September alle 12 Minuten zwischen dem Hauptbahnhof Regensburg und dem Dultplatz hin und her. Die letzte Rückfahrt ist täglich um 00:22 Uhr.

Es ist ein tolles Angebot für alle Besucher und gleichzeitig der Appell an Alle, das Auto stehen zu lassen.

Alle Infos:

Der Dultbus fährt Montag bis Samstag ab 16:30 Uhr bis kurz nach Mitternacht von der Haltestelle Hauptbahnhof Süd / Arcaden im 12-Minuten-Takt zum Dultplatz und zurück. Am Mittwoch, dem Familiennachmittag, startet der Dultbus um 13:06 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die erste Fahrt bereits um 11:06 Uhr, zunächst im 15-Minuten-Takt, ab 13:06 Uhr sogar im 12-Minuten-Takt. Die letzte Rückfahrt Richtung Hauptbahnhof ist an allen Tagen um 00:22 Uhr.

Der kostenlose Dultbus hält Richtung Dultplatz an den Haltestellen Hauptbahnhof Süd/Arcaden, Hauptbahnhof (B5), Dachauplatz, Wöhrdstraße, Weichs/DEZ und Dultplatz. Auf dem Rückweg gibt es noch eine zusätzliche Haltestelle „Auf der Grede“.