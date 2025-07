Mit Promille von der Fahrbahn

Seinen Führerschein los ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland wegen einer Fahrt mit rund 1,7 Promille auf der Autobahn.

Der Sachse wollte am Donnerstagabend die A93 bei Regnitzlosau verlassen. Doch anstatt dem Kurvenradius zu folgen, kam der KIA von der Spur ab und fuhr über eine Grünfläche in Richtung der gegenüberliegenden Auffahrtsspur. Dort endete die Fahrt an einer Leitplanke. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanken wird jedoch auf gut 20 Tausend Euro geschätzt. Aufgrund seiner Alkoholisierung muss sich der Mann nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.