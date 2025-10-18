Mitarbeiter stehlen über Monate Diesel

Über Monate haben zwei Mitarbeiter einer Firma in Hof Diesel aus Firmenfahrzeugen gestohlen.

Die 46 und 53 Jahre alten Männer standen nach firmeninternen Ermittlungen bereits unter Verdacht. Am Freitag wurden sie dann von Polizeibeamten auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie mehrere gefüllte Kanister in ein Privatauto luden. Die Verdächtigen wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen schweren Diebstahls ermittelt. Außerdem drohen berufliche Konsequenzen. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (dpa/lby)