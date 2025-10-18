Mitarbeiter stehlen über Monate Diesel

dpa

Über Monate haben zwei Mitarbeiter einer Firma in Hof Diesel aus Firmenfahrzeugen gestohlen.

Die 46 und 53 Jahre alten Männer standen nach firmeninternen Ermittlungen bereits unter Verdacht. Am Freitag wurden sie dann von Polizeibeamten auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie mehrere gefüllte Kanister in ein Privatauto luden. Die Verdächtigen wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen schweren Diebstahls ermittelt. Außerdem drohen berufliche Konsequenzen. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (dpa/lby) 

THEMEN: Dieseldiebstahl, Firma, Firmenfahrzeuge, Hof, Kanister

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 17.10. 09:49 Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hof In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei bislang unbekannte Männer …
Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de
 15.10. 13:58 Hof: Unbekannter bedient sich aus der Kasse Am Mittwochvormittag hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Hof …
Foto: David Inderlied/dpa
 12.10. 08:43 Circa 600 Menschen in Hof evakuiert In Hof mussten gestern circa 600 Menschen aus einem Lokal und einem …
Symbolbild: Niklas Treppner/dpa
 11.10. 09:43 Drei Verletzte nach Dachgeschossbrand in Coburger Altstadt Bei einem Brand in der Coburger Altstadt sind drei Menschen verletzt worden. …
Foto: picture alliance / dpa
 08.10. 15:56 Bahn stellt Direktverbindung Nürnberg-Hof wieder her Wegen maroder Brücken im Pegnitztal gibt es derzeit keine direkte …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.10. 09:03 Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen …