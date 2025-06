Mitten im Sommer kürt Nürnberg sein Christkind

Während viele Menschen in der Hitze schwitzen, denkt die Stadt Nürnberg schon an Weihnachten. Das Christkind wird 2025 früher als sonst gewählt. Bis Ende Juni können sich Mädchen noch bewerben.

Monate vor Beginn der Adventszeit wählt Nürnberg ein neues Christkind. Noch bis Ende Juni können sich 16- bis 19-jährige Mädchen aus Nürnberg um das weihnachtliche Amt bewerben. Die Wahl ist für den 24. Juli geplant – fünf Monate vor Heiligabend – und damit deutlich früher als in den Jahren zuvor. Sonst startete die Bewerbungsphase immer im September.

Der Grund für den früheren Termin sei, dass das Christkind nach der Wahl auf diese Weise etwas mehr Zeit habe, sich auf seine Auftritte vorzubereiten, sagte die Christkind-Betreuerin der Stadt, Susanne Randel.

Auch die Schneiderei des Staatstheaters habe dann mehr Zeit, das engelsgleiche Kostüm anzufertigen.

Ein mit Sternen verziertes Kleid, Lockenperücke, goldene Krone und Flügel – in diesem Gewand eröffnet das Christkind jedes Jahr den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt – von der Empore der Frauenkirche hoch über den Köpfen Tausender Menschen.

Wer Christkind werden will, sollte schwindelfrei und wetterfest sein, außerdem herzlich und belastbar. Denn in der Adventszeit stehen mehr als 100 Termine unter anderem in Schulen, Kindergärten oder Altenheimen auf dem Programm.

Auch wenn man angesichts der Hitze noch gar nicht an Lebkuchen, Lichterglanz und Glühwein denken mag, hat die frühe Bewerbungsphase das Interesse an dem Amt nicht gemindert, wie Randel erläuterte. „Es sind schon einige Bewerbungen eingegangen.“

Mehrstufige Auswahl

Am 30. Juni um Mitternacht ist Bewerbungsschluss. Danach können die Bürgerinnen und Bürger aus einer Vorauswahl von zwölf Bewerberinnen im Internet oder per Postkarte für ihre Favoritin stimmen. Sechs von ihnen kommen eine Runde weiter. Am Ende entscheidet eine Jury.

Das Nürnberger Christkind gibt es seit 1948. Früher schlüpften Schauspielerinnen in die Rolle, seit 1969 sind es Mädchen aus Nürnberg. Die Amtszeit beträgt immer zwei Jahre.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2025 ist vom 28. November bis 24. Dezember. (dpa)