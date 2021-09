In vielen Orten in Bayern war am Mittwoch in den Mittagsstunden die Notrufnummer 112 ganz oder teilweise gestört. Betroffen waren z. B. der Großraum München, aber auch Regensburg und Neumarkt, hieß es auf der Informationsseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es handelte sich um ein bundesweites Problem. Wie die Deutsche Telekom und das Bundesamt mitteilten, gab es im Telekom-Netz eine Störung. Die Ursache war zunächst noch unklar. (dpa)